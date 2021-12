0 Facebook Ascolti record, Alberto Angela ringrazia Napoli: “Una città incredibile” News 26 Dicembre 2021 20:39 Di redazione 2'

Dopo il successo di “Stanotte a Napoli”, andato in onda ieri nel giorno di Natale, che ha appassionato ben 4.154.000 milioni di spettatori con uno con uno share televisivo del 22.7%. Il narratore scientifico, Alberto Angela, ringrazia Napoli e i napoletani con delle dolcissime parole al miele pubblicate direttamente sui propri account social.

Il ringraziamento

“Carissimi – scrive Angela – vorrei ringraziarvi dal profondo del cuore per averci seguito così numerosi nella puntata di Stanotte a Napoli di ieri sera. L’atmosfera magica del Natale ci ha accompagnato alla scoperta di una città incredibile. Se penso alla quantità e alla varietà di elementi culturali che Napoli racchiude in sé, mi rendo conto che è stato davvero difficile riuscire a raccontare in una sola puntata tanta bellezza. Ho potuto farlo solo grazie al supporto di una squadra meravigliosa”.

“Vorrei cogliere – precisa il narratore – l’opportunità di questo post per ringraziare tutto il gruppo di lavoro della Rai e il regista Gabriele Cipollitti, che da anni mi supportano nella realizzazione delle trasmissioni, e condividere con voi alcuni scatti realizzati da me durante le riprese di Stanotte a Napoli. Sono foto nelle quali ho provato a fermare, in uno scatto, un dettaglio, un’atmosfera, un sentimento che, a mio modo di vedere, contribuiscono a conferire a questa città il fascino che tutto il mondo le riconosce. E poi c’è una foto del golfo di Napoli che credo rappresenti un po’ tutto. Il golfo che è la metafora di una città, di Napoli e dei napoletani, della loro indole, della loro forza, della loro anima. Il golfo che ti abbraccia, come qualcuno che ti stringe a sé fino a farti avvertire il calore del suo petto. Napoli. Grazie per il vostro affetto. Vi aspetto martedì sera 28 dicembre per la prima puntata della nuova stagione di Meraviglie. Alberto”.