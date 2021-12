0 Facebook Napoli, due banditi rubano lo scooter di un rider: “Con quel lavoro ripagava i debiti del padre” Cronaca 10 Dicembre 2021 08:03 Di redazione 2'

Vergogna a Napoli dove negli scorsi giorni due banditi hanno fatto irruzione in Vico Canalone a Fontana dei Serpi per rubare uno scooter di un rider. I malviventi, armati di flex, sono prima entrati nel box, del pieno centro storico, ed in seguito sono fuggiti a bordo del mezzo rubato. Il tutto ripreso da alcune videocamere di sorveglianza presenti nella zona.

L’appello della madre

“Mio marito – racconta la madre del rider al consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli – da cui mi sono separata perché mi maltrattava, ci ha lasciato in un mare di guai, non pagava nulla, tranne la bolletta della luce. Così mio figlio per dare una mano in casa si è messo a lavorare come rider ma da quando gli hanno rubato il motorino è in difficoltà. Ha talmente tanta buona volontà che anche a piedi sta facendo delle consegne ma ovviamente, ora che è privo di un mezzo di trasporto, lo fanno lavorare soltanto molto saltuariamente.”

“La gente che vuol vivere onestamente – precisano Borrelli e lo speaker radiofonico Gianni Simioli – lavorando e sudando viene sempre più ostacolata dai delinquenti e non è per niente facile continuare ad andare avanti in questa situazione. Per questo daremo sempre una mano a chi è vittima della delinquenza e vuol vivere nella legalità. Le istituzioni, però, devono fare molto di più per tutelare i cittadini”.

Il video