Pescivendolo ucciso per una rapina, ritrovata l’auto degli assassini: ma le tracce non ci sono

Antivigilia di sangue nel Vesuviano dove oggi la comunità cittadina di Boscoreale è ancora a lutto per la morte di Antonio Morione. Il titolare della pescheria ucciso con un colpo al volto, nella serata di ieri, perché aveva tentato di reagire ad una rapina avvenuta nel suo locale proprio a poche ore di distanza da un analogo colpo al locale del fratello Giovanni, anche lui pescivendolo.

Le indagini

In queste ore i carabinieri della stazione di Torre Annunziata dei banditi che hanno commesso lo spietato omicidio solo a qualche ora dal cenone di Natale. Al momento i militari dell’Arma si stanno così concentrando sui bossoli rinvenuti sui luoghi delle due rapine e sulle immagini di videosorveglianza dalla zona. Un bossolo calibro 9×21 è stato ritrovato questa mattina nella pescheria di Giovanni, Morione in via Diaz, mentre sono addirittura 4 i colpi dello stesso calibro rinvenuti dai militari nel locale di via della Rocca II, dove stato ammazzato Antonio Morione.

L’auto bruciata

Al momento i due banditi restano ignoti ma il quadro degli inquirenti comincia a stringersi, grazie ai primi indizi. Al momento sembrerebbe, infatti, che i malviventi siano dei noti pregiudicati della zona vesuviana nonché già volti probabilmente conosciuti alle forze dell’ordine.

La convinzione di ciò proviene, infatti, dal ritrovamento dell’automobile usata per entrambi i colpi. La stessa che oggi è stata ritrovata carbonizzata nell’area del “Piano napoli” Per gli inquirenti il ritrovamento della vettura, totalmente bruciata, ha un significato non secondario. In quanto, dal punto di vista investigativo, i malviventi hanno voluto chiaramente nascondere le loro tracce. Ma questo, tuttavia, non fermerà i militari del Ris che sono già al lavoro per recuperare tracce utili. Mentre, in parallelo, si studiano i filmati delle telecamere di video sorveglianza.