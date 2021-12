0 Facebook Napoli, pranzo di Natale stellato per i pazienti dell’ospedale: il cuore dello chef Napoli Città 24 Dicembre 2021 19:24 Di redazione 2'

Sarà un pranzo natalizio stellato, con meno sofferenza e solitudine, per i pazienti dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Grazie al dono di Natale di Giuseppe Iannotti, chef due Stelle Michelin del ristorante Kresios di Telese Terme, nella provincia di Benevento.

L’iniziativa è nata, proprio grazie al volere di Iannotti, per aiutare i pazienti positivi ricoverati nei reparti Covid del nosocomio napoletano. A cui lo chef ha messo a punto uno speciale menù servito ai pazienti che hanno difficoltà a deglutire i cibi solidi.

L’iniziativa

“È un’iniziativa – racconta lo chef – nata nel pieno della prima ondata di Covid, nei mesi del lockdown con il progetto 8pus. Il mio desiderio è quello di regalare un sorriso a chi in questo momento ha poche ragioni per sorridere”.

“I pazienti – spiega invece il dottor Giuseppe Longo, direttore generale dell’ospedale Cardarelli, accogliendo con gioia l’iniziativa – colpiti dal virus soffrono per la malattia, ma anche per l’isolamento che la malattia comporta. Una lontananza che a Natale si sente ancor di più, perché è il momento nel quale tutti vorremmo poter anche solo abbracciare i nostri cari. Questa donazione che ci arriva è quindi ancor più importante, perché ci aiuta in uno sforzo quotidiano che portiamo avanti anche nel senso dell’umanizzazione delle cure”.