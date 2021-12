0 Facebook Detenuti e maltrattati, maxi salvataggio di cuccioli a Napoli: “Si sono salvati dal mercato di Natale” Ponticelli 24 Dicembre 2021 17:44 Di redazione 1'

Erano stati prima detenuti ed in seguito maltrattati in locali non compatibili alla loro natura. Ora potranno trovare dei padroni che li possano davvero coccolare e amare.

Il salvataggio

E’ questa la storia, a lieto fine, di 38 cuccioli di cane di varie razze che oggi, alla vigilia di Natale, sono stati letteralmente messi in salvo dai medici veterinari della Asl Napoli 1 Centro, gli agenti della polizia locale di Napoli ed il personale Enpa. Grazie al loro intervento, infatti, i cagnolini sono scampati al triste “mercato natalizio” illegale di cani.

L’intervento

Il salvataggio è avvenuto nel quartiere Ponticelli, alla periferia orientale della città, dove è stato effettuato, grazie all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, il sequestro di 38 cagnolini e di età variabili dai 45 ai 90 giorni. Dopo un primo esame clinico, effettuato sul luogo di ritrovo, alcuni cuccioli hanno presentato segni clinici di sospetta gastroenterite virale. In loco, inoltre, sono stati rinvenuti anche alcuni flaconi di medicinali probabilmente utilizzati, in maniera impropria, sui cagnolini.