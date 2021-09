0 Facebook Pastore tedesco cade dal terzo piano e sfonda un’auto in provincia di Napoli: “C’era una bimba a bordo” Pastore tedesco cade dal terzo piano e sfonda un'auto nel Napoletano. Coinvolte due signore ferite dal vetro in frantumi. A bordo una bimba Cronaca 21 Settembre 2021 16:50 Di redazione 1'

Area Nord in provincia di Napoli, un cane – di razza pastore tedesco – è caduto dal terzo piano di una palazzina e si è schiantato sopra un’automobile. Non è chiaro se la vettura fosse ferma o in transito.

Il violento impatto, come riportato da Nano Tv, ha causato la rottura di uno dei vetri laterali anteriori dell’automobile. Coinvolta una signora ferita dalle schegge. Sul posto la Polizia municipale e i soccorsi.

Pastore tedesco cade dal terzo piano e sfonda un’auto nel Napoletano

Accertamenti in corso da parte delle autorità per chiarire la dinamica dei fatti. La donna è stata immediatamente medicata dai sanitari. Sconosciute, invece, le condizioni dell’animale.