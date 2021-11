0 Facebook Dolore a San Marcellino per Luigi De Cristofaro, consigliere comunale investito e ucciso da un’auto Cronaca 27 Novembre 2021 18:43 Di redazione 2'

Lacrime e sgomento a San Marcellino, comune in provincia di Caserta, per quanto accaduto a Luigi De Cristofaro. Consigliere comunale di 58 anni, è stato investito e ucciso da un’automobile.

Alle prime luci dell’alba De Cristofaro era andato a fare un bancomat, mentre stava raggiungendo l’auto è stato centrato in pieno da un’altra vettura. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma purtroppo per il 58enne non c’era più nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati.

La notizia della tragica morte del consigliere De Cristofaro è iniziata a circolare velocemente lasciando attonita l’intera comunità. Sul corpo della vittima nelle prossime ore potrebbe essere effettuata l’autopsia. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale San Giuliano a Giugliano. Ancora non c’è una data certa per i funerali, ma presumibilmente potrebbero essere celebrati mercoledì.

Tanti i messaggi di cordoglio per il 58enne, il sindaco di San MArcellino, Anacleto Colombiano, ha voluto ricordarlo con un post: “Sono rimasto senza parole e profondamente addolorato nell’apprendere della morte di Luigi De Cristofaro. Un amico, un uomo di valore che si è messo in gioco per la nostra San Marcellino, che voleva contribuire al miglioramento della comunità. Ci univa una stima reciproca oltre che l’amore incondizionato per la nostra città. È un momento di profondo dolore e il mio pensiero non può che andare alla famiglia a cui esprimo tutta la mia vicinanza e affetto. Una preghiera per il nostro Luigi, che la terra ti sia lieve”.