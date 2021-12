0 Facebook Tragedia in Provincia, Pierpaolo muore a soli 29 anni: era appena stato dimesso dall’ospedale Salerno 22 Dicembre 2021 09:48 Di redazione 2'

Dramma a Salerno dove un giovane di soli 29 anni, Pierpaolo Barbato, è morto improvvisamente dopo che si era recato al pronto soccorso con alcuni sintomi strani. Il 29enne dopo essere stato dimesso, come riporta Il Mattino, era tornato a lavoro ma poi, solo ieri sera, è rimasto stroncato da un malore.

La tragedia

I fatti si sono verificati in un albergo di Salerno dove il giovane gestiva l’esercizio insieme a suo fratello. Al momento del malore si trovava insieme alla sua fidanzata. La stessa che ha chiamato i soccorsi del 118 quando Pierpaolo è caduto in una sorta di crisi epilettica. I sanitari, giunti repentinamente sul posto, non hanno potuto fare altro, purtroppo, che costatare il decesso del ragazzo.

Il ricordo

Una tragedia che ha letteralmente sconvolto la città. “Non si spiega – scrive la fidanzata Federica sui social – il dolore immenso che mi hai lasciato, non ho la forza di sopravvivere e non voglio pensare di dover essere forte perché la mia forza eri tu. Una volta dicesti “io e te insieme siamo una forza, non ci ferma nessuno” e dicevi bene amore, INSIEME, perché da sola non riesco ad immaginare un solo secondo senza di te mamino mio. Avevamo mille progetti di vita insieme, stavamo facendo il massimo, tu eri la mia ancora ed io la tua. Ma il destino è stato crudele è mi ha portato via la mia unica felicità. Sei l’amore della mia vita il primo e l’unico e lo sarai per sempre. Ti amo mamino mio Stammi vicina!”.