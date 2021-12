0 Facebook Paura all’ufficio postale, banditi entrano armati: malore tra i presenti Campania 22 Dicembre 2021 18:54 Di redazione 2'

Sono stati veri e propri attimi di terrore quelli che hanno vissuto gli utenti di un ufficio postale di Cesa, comune del Casertano, che si erano recati agli sportelli per adempire ad alcune commissioni. Ma ad un tratto la loro giornata è stata, letteralmente, messa a soqquadro da una banda di banditi che neanche in prossimità delle feste natalizie hanno dato un freno alle loro attività illecite.

La rapina

Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, due rapinatori armati sono entrati in azione nelle Poste del piccolo comune della provincia di Caserta, di via Salvatore Di Giacomo. I banditi, come riportato da CasertaCe, hanno prima minacciato i dipendenti dell’ufficio postale con le armi per poi costringerli a consegnare loro il contante che avevano nelle casse della Posta. Nel mentre alcuni cittadini che si erano recati nell’ufficio hanno avvertito dei malori per il forte spavento ricevuto.

L’intervento di carabinieri e sanitari

Subito dopo il raid sul luogo della rapina sono così sopraggiunti, repentinamente, i militari dell’Arma della locale stazione seguita da alcune ambulanze del 118 che hanno prestato un primo soccorso ai presenti completamente in stato di choc.