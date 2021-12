0 Facebook “Mi serve il preventivo”, poi caccia la pistola: ma la rapina finisce male Castellammare di Stabia 15 Dicembre 2021 14:54 Di redazione 2'

Si era presentato bandato di mascherina chirurgica, col volto coperto, all’interno di un dell’agenzia assicurativa Groupama di Castellammare, nel Napoletano, chiedendo il preventivo per una polizza assicurativa. Ma poi ha scavalcato la scrivania e intimando con una pistola un collaboratore aveva chiesto tutto l’incasso. Per fortuna il titolare ed il suo collaboratore, resesi conto di quanto stava accadendo, hanno messo in fuga il bandito, un 52enne residente a Boscotrecase.

La rapina

Oggi così i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto l’uomo gravemente indiziato del reato di tentata rapina aggravata. I fatti, come emerso dalle indagini condotte dai militari della Stazione carabinieri di Castellammare di Stabia e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, si sono consumati lo scorso 12 ottobre.

Mentre, dopo lo spavento dell’impiegata e la fuga del malvivente, che nel occasione ha perso anche il cappello che portava con se, la pistola, usata per il colpo, si è rivelata un giocattolo.

Così l’esame delle immagini di videosorveglianza e gli accertamenti dattiloscopici hanno consentito di identificare il rapinatore. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine che oggi è stato così condotto nel carcere di Poggioreale a Napoli.