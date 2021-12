0 Facebook Lutto a Castellammare, addio ad Elio Forgione: stroncato da una malattia, lascia un figlio piccolo È morto Elio Forgione. Era un grafico pubblicitario molto conosciuto e amato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli Cronaca 22 Dicembre 2021 18:56 Di redazione 1'

È ricordato come una persona in gamba e per bene. Amato e conosciuto da tutti, Elio Forgione ha lasciato un figlio piccolo. Distrutta l’intera comunità di Castellammare di Stabia, località in provincia di Napoli.

È morto Elio Forgione

Tanti i messaggi di cordoglio e affetto per il grafico, speaker e pubblicitario. La triste notizia, riportata da Il Corrierino, ha spiazzato i tanti utenti presenti nei gruppi locali su Facebook ed è diventata virale.

È morto Elio Forgione: i messaggi d’affetto

“Oggi per tanti della nostra generazione è un giorno in cui prendiamo coscienza del tempo e dei vuoti pesanti con i quali la vita ci misura, parte della nostra spensierata gioventù è associata a ricordi, ed Elio era in ognuno di essi. Grande amico, uomo buono e giusto, un combattente padre e marito eccezionale, lui un vero signore. Per sempre uniti nei nostri indelebili ricordi che oltrepasseranno le dimensioni. Ciao Elio“.