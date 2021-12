0 Facebook “Oh oh oh questa è una rapina”: così l’insolito Babbo Natale svaligiava farmacie e tabaccherie Cronaca 17 Dicembre 2021 13:11 Di redazione 2'

“Oh oh oh merry christmas” questa però è una rapina. Così vestito da Babbo Natale, un 45enne originario di Novi Ligure, svaligiava farmacie e tabaccherie della capitale. Fino all’arresto, avvenuto un paio di giorni fa da parte dei carabinieri, dopo un inseguimento.

I furti con lo “spirito natalizio”

La particolarissima vicenda ha come protagonista Giuseppe Adolfo Congias, l’uomo che da settimane era diventato un vero e proprio terrore per i commercianti di Roma. Numerosi, infatti, sono stati i colpi del beffardo Santa Claus che andava a rapinare gli esercenti dell’area nord della capitale senza però perdere il suo spirito natalizio.

Con tanto di cappello natalizio e barba finta irrompeva nei locali ed a mano armata minacciava i titolari. Solo qualche giorno fa aveva così provato un nuovo colpo. Con lo stesso modus operandi delle rapine precedenti era entrato in una tabaccheria colpendo il titolare con il calcio della pistola. Ma stavolta gli è andata male, così dopo un breve in seguimento è stato tratto in arresto. Sulla testa di Babbo Natale, secondo gli inquirenti, pendono – solo per il momento – almeno 5 rapine.