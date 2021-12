Una triste notizia ha sconvolto il quartiere di Forcella a Napoli. La scomparsa di un uomo molto amato e stimato dall’intera comunità, è deceduto Antonio Ianniello. A comunicarlo è stato il figlio nel gruppo social “Rinascita di Forcella”.

Dolore a Forcella per Antonio Ianniello

“Un altro figlio di forcella è volato in cielo buon viaggio papà”, queste le parole del ragazzo. La notizia è stata appresa con enorme sconforto dagli abitanti del quartiere. In tanti ricordano Antonio Ianniello, 76enne, come un grande professionista e un uomo dal gran cuore.

Conosciuto con il nome di “Birillo”, la sua scomparsa lascia un enorme vuoto nell’intera comunità. I funerali di Antonio Ianniello si sono tenuti questa mattina alle ore 10.30 presso la chiesa dei SS Apostoli a Napoli, in piazza Santa Apostoli. Tante le persone accorse per dare l’ultimo saluto al 76enne e stringersi al dolore della famiglia.