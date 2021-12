0 Facebook Lacrime a San Nicola la Strada per Alessandro Tagliafierro, giovane morto a 27 anni: Cronaca 20 Dicembre 2021 18:20 Di redazione 2'

Una notizia ha sconvolto la comunità di San Nicola la Strada, una giovane vita spezzata troppo presto. Si tratta di Alessandro Tagliafierro, ragazzo deceduto a soli 27 anni. Combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

I funerali di Alessandro Tagliafierro

Nonostante la tenacia e la forza con cui ha combattuto, purtroppo non è riuscito a sconfiggere la battaglia più dura. I funerali di Alessandro Tagliafierro si terranno nella giornata di martedì, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Nicola.

I messaggi per la morte di Alessandro Tagliafierro

La notizia della morte di Alessandro Tagliefierro si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 27enne, in molti lo ricordano come un ragazzo dall’animo buono e sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. “Ti ho conosciuto da poco e ti ho preso subito in simpatia scoprendo che abitavamo vicini di casa…. Ti abbraccio che la terra ti sia lieve. Ciao Alessandro”, “Da quando è comparsa la malattia, Alessandro ha reso sempre tutti partecipi del percorso che ogni giorno ha affrontato. Ora che lui non c’è più questo compito spetta a me. Sono sicura che anche adesso avrebbe voluto avervi vicini per regalare ad ognuno di voi la sua voglia di vivere e di combattere. Per chiunque avesse piacere ci ritroviamo domani alle ore 15 presso la chiesa Santa Maria degli Angeli a San Nicola la Strada”, queste e molte altre le parole in ricordo di Alessandro.