Un milione di euro vinto con una schedina giocata a Carinola, nel Casertano.

Si tratta di un Natale fortunato per il vincitore del Million Day che con un solo euro ha fatto la vincita milionaria.

La vincita è avvenuta in una ricevitoria dell’Appia a Casale di Carinola. E’ un luogo di passaggio per cui il vincitore potrebbe essere chiunque e non per forza un residente.