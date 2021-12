0 Facebook Sparanise piange Morena Di Rauso, madre di 30 morta dopo aver dato alla luce il suo bambino Cronaca 20 Dicembre 2021 12:13 Di redazione 2'

Lacrime a Sparanise per la morte di Morena Di Rauso, giovane madre deceduta a soli 30 anni dopo aver dato alla luce il suo bambino. Ricoverata all’ospedale di Sessa Aurunca, comune in provincia di Caserta, per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Morena aveva contratto il Covid-19, le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate ed era entrata in coma, ciò nonostante è riuscita a dare alla luce il suo piccolo, ma purtroppo lei non ce l’ha fatta. Il bambino sta bene e sembrerebbe che non abbia contratto il virus. La giovane madre era un’estetista amata e conosciuta da tutta la comunità.

I messaggi di dolore per Morena Di Rauso

Non appena la notizia della morte di Morena Di Rauso si è diffusa nei gruppi social legati al territorio, ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano la trentenne. In tanti la ricordano come una donna dal cuore buono. Numerosi i messaggi di cordoglio per lei: “Se esiste un Dio allora vorrei che mi spiegasse perché. Rip”, “Morena Di Rauso , di Sparanise, ci lascia a soli 30 anni dopo aver dato alla luce la sua bambina da un mese. Morena, causa Covid-19, é entrata in coma ed è notizia di oggi della sua dipartita. Una mamma che ha dato la vita per salvare sua figlia senza aver avuto nemmeno la possibilità di poterla abbracciare. Nulla di più ingiusto e crudele. Che la terra le sia lieve. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Morena e al popolo di Sparanise”, questi e tante altre le parole di dolore per Morena.