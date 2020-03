0 Facebook Angela Catapano morta dopo bypass gastrico: avviata indagine per decesso giovane madre Cronaca 16 Marzo 2020 08:54 Di redazione 2'

Emergono dettagli sulla morte della giovane madre di Terzigno, deceduta a 23 anni nella giornata di sabato. Angela Catapano è morta dopo un intervento di bypass gastrico, i familiari hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri, che hanno provveduto a sequestrare le cartelle e ad avviare un’indagine. Disposta anche l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Com’è morta Angela Catapano

Inizialmente si era mantenuto il massimo riserbo sulle cause del decesso di Angela Catapano, ma dopo due giorni si è saputo che è morta a seguito di un intervento per la riduzione dello stomaco. La giovane madre si era sottoposta a quest’operazione in un clinica di Foggia a metà febbraio. Poi aveva iniziato ad accusare forti dolori addominali era stata ricoverata in una struttura a Mugnano, in condizioni gravi, dove i medici le avevano diagnosticato una peritonite e l’avevano operata. L’intervento era perfettamente riuscito.

LEGGI ANCHE: L’ULTIMO MESSAGGI DI ANGELA

Ma purtroppo nella serata di sabato Angela ha avuto un malore che l’è stato fatale. I medici non hanno potuto far niente per salvarle la vita. La giovane madre lascia il marito e il figlio piccolo. Intanto sono moltissimi i messaggi di dolore per la sua scomparsa.