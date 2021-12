0 Facebook Amici, Luca D’Alessio racconta il dramma della malattia: “Una cosa abbastanza grave”, il messaggio dei fratelli Spettacolo 20 Dicembre 2021 10:53 Di redazione 1'

Luca D’Alessio è ancora protagonista di Amici di Maria De Filippi. Questa volta il figlio del cantate napoletano ha parlato di una malattia grave che ha avuto quando era piccolo.

Il momento si è creato quando la produzione ha consegnato un regalo per ogni allievo con un messaggio da parte della famiglia. Per LDA è arrivato un pupazzo che utilizzava quando era piccolino e così, commosso, ha raccontato:

“Non ci credo, questo è Azzurrino! Questo pupazzo mi è stato regalato quando mi operai da bambino, avevo una cosa abbastanza grave. L’ho portato in sala operatoria con me”.

Il messaggio dei fratelli per LDA

Un pupazzo importante quindi per il figlio di Gigi D’Alessio che ha poi letto la lettera del fratello Claudio e ascoltato le parole sue e della sorella Ilaria in un video. “Siamo tutti orgogliosi di te”. Un messaggio anche da Andrea, figlio di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: “Auguri di buon Natale! Sono molto fiero del tuo percorso ad Amici e per aver ricevuto il tuo primo Disco D’Oro. Un bacio forte”.