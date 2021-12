0 Facebook Santiago e quella maglietta indossata che ‘non piacerà’ al padre Stefano De Martino Spettacolo 20 Dicembre 2021 17:07 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha mostrato alcune immagini del figlio Santiago sulle sue storie Intagram. Dalle immagini e dalle didascalie aveva lasciato intendere che il bambino le avesse chiesto di cambiare tinta di capelli. Successivamente per mostrare il risultato dei riflessi chiari sul capello castano ha pubblicato una foto del figlio che indossava una maglietta della Juventus.

Santiago, il figlio di Stefano De Martino con la maglia della Juventus

Un’immagine che ai fan di Stefano De Martino non è passata inosservata. Il padre di Santiago è infatti tifoso del Napoli e come tale non simpatizza per la squadra bianconera. L’astio tra le due tifoserie è cosa storica, per questo il bel ballerino napoletano potrebbe non aver apprezzato il look del figlio. Non si sa se Santiago sia proprio tifoso della Juvenuts o abbia indossato quella maglia per altre ragioni.

Se dovesse essere tifoso bianconero la notizia potrebbe non essere delle migliori per il bel De Martino. Da sempre a Napoli si scherza sul fatto di ‘avere figli juventini’ quasi come se fosse ‘una maledizione’. Ovviamente resta tutto sulla sfera del gioco, proprio per questo l’immagine del piccolo Santiago con la maglia bianconera ha fatto scoppiare l’ironia.

La foto di Santiago con la maglia della Juventus