Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social e ultimamente documenta le sue intere giornate sul suo seguitissimo profilo Instagram. Protagonisti indiscussi dei suoi video sono i suoi figli e il piccolo Santiago con il tempo è diventato una vera e propria star. In una delle ultime storie della show girl, la bella argentina ha accompagnato il figlio dal parrucchiere, le immagini hanno però scatenato una serie di critiche.

Belen Rodriguez accontenta Santiago

Sembrerebbe, secondo quanto pubblicato dalla Rodriguez, che il bambino abbia chiesto alla madre di cambiare tinta di capelli. Nelle immagini si vede il piccolo Santiago dal parrucchiere e la madre ha aggiunto la didascalia: “New color a richiesta esplicita del ragazzo”.

Il bambino, dunque, avrebbe chiesto alla madre di cambiare colore. La storia di Belen Rodriguez ha ricevuto molte critiche, la show girl è stata attaccata perché a detta di molti il bambino sarebbe troppo piccolo per fare la tinta ai capelli. Ovviamente potrebbe trattarsi di un colore naturale che non ha agenti tossici, inoltre va detto che non solo i figli dei vip fanno richieste del genere ai genitori e spesso vengono accontentati.

Santiago dal parrucchiere