Era ricoverata in ospedale dallo scorso 15 dicembre a causa di un terribile incidente. Giada Matarazzo, 26enne originaria di Ercolano ma residente in Emilia Romagna, non ce l’ha fatta ed è deceduta.

La giovane ha perso la vita presso l’ospedale Maggiore di Bologna. La 26enne è rimasta vittima di un sinistro avvenuto sulla statale 253bis (ex Trasversale di Pianura), vicino a Bentivoglio, località in provincia di Bologna.

Spezzato il suo sogno nuziale: Giada, infatti, avrebbe dovuto sposarsi con il suo compagno Domenico. Come riportato da Internapoli, sono stati tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio, per lei e la sua famiglia.

“Mi ricordo da piccoline tutte e due a giocare, scherzare e a volte litigare. La vita è stata ingiusta con te, avevi tanti sogni da realizzare soprattutto quello del matrimonio, purtroppo il tuo sogno è stato spezzato da quel maledetto incidente, voglio ricordarti con quel sorriso che avevi sempre stampato sulla faccia“;

“È da ieri mattina che la mia mente pensa e ripensa a quanto la vita sia ingiusta e quanto a volte il destino fa scelte sbagliate… È da ieri che penso a quanti momenti che abbiamo passato da piccoli, tutti insieme, senza sapere cosa la vita ti aveva riservato. Cara Giada, non ci vedevamo da tanto tempo, forse troppo, però con i social non ci eravamo mai perse, un like o un commento c’era sempre, guardavo le tue foto con il tuo meraviglioso sorriso e mai avrei pensato di doverti scrivere queste parole…

Te ne sei andata, così, all’improvviso e hai lasciato tutti quanti con l’amaro in bocca e soprattutto hai lasciato un immenso dolore nella vita dei tuoi cari. Non dimenticherò mai nulla dei momenti passati insieme… Adesso sei un angelo e veglia sui tuoi cari… Un bacio cara cugina, dai un bacio ai nostri angeli“;

“Buonasera…un grave lutto ha colpito il nostro amministratore per la precoce dipartita della sua carissima figlia Giada…tutto il gruppo di Ercolano non molla si stringe al suo dolore…sentite condoglianze Rip Giada“.