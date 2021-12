0 Facebook Stefano De Martino senza peli sulla lingua: “Per molti ero solo il signor Belen” News 19 Dicembre 2021 18:32 Di redazione 1'

“Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo ‘il signor Belen’ ci stava. Forse anche io mi sarei definito così” Lo ha detto il ballerino Stefano De Martino, intervistato da La Repubblica, nella giornata di ieri.

Così De Martino è tornato a vociferare sulla sua vecchia love story con la show girl argentina, Belen Rodriguez. Parlandone, apertamente, senza peli sulla lingua.

Prossimamente, da quanto fa sapere lo stesso Stefano, tornerà sul piccolo schermo per una trasmissione in programma in seconda serata su Rai Due dal titolo “Bar Stella”. Il nome è ispirato ad un vero locale di Torre Annunziata dove De Martino è cresciuto.