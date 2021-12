0 Facebook Paura in via Toledo, fiamme all’interno di un negozio di gioielli Cronaca 20 Dicembre 2021 12:44 Di redazione 1'

Scoppia un rogo all’interno di un negozio in via Toledo, a Napoli. Questa mattina, poco dopo le 11, è divampato un incendio all’interno di un locale commerciale. Paura tra le tante persone che affollavano la strada.

Incendio in un negozio in via Toledo

Fumo è iniziato a uscire dal locale, un noto negozio di gioielli che si trova nella seconda parte di via Toledo, dopo piazza Carità in direzione piazza Dante. Tante le persone che si sono chieste cosa stesse accadendo. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a spegnere il rogo. Per fortuna non si resisterebbero persone ferite.

Da chiarire la causa del rogo, se si sia trattato di un guasto o se le motivazioni siano altre. Spavento tra i passanti, ci troviamo nella settimana della Vigilia di Natale, momento in cui via Toledo registra una massiccia presenza di persone.