Cronaca 20 Dicembre 2021

La capitale è stata sconvolta da un incidente. Ieri due giovani sono decedute dopo essersi schiantate contro un albero. Siamo a Roma, zona San Giovanni in via Cilicia. Le vittime erano sorelle.

Si chiamavano Lorena e Antonella Florez Chevez, avevano rispettivamente 23 e 19 anni. Secondo una ricostruzione della dinamica, fatta dalla Polizia locale, al volante pare ci fosse la sorella maggiore.

Lorena e Antonella abitavano con la famiglia in zona Centocelle. Le due giovani stavano forse facendo ritorno a casa. Il papà, il noto giornalista Luis Flores Chevez, ha pubblicato un commovente post su Facebook:

“La famiglia Flores-Chevez è in lutto. Hanno smesso di esistere tragicamente Antonella e Lorena Flores Chevez. Riposino in pace… le mie figlie divine“. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per tutta la famiglia Flores Chevez.