Crolla parte di strada, paura nel Napoletano: "Li c'è una palazzina" Casavatore 19 Dicembre 2021 11:48

Paura all’alba a Casavatore, comune del Napoletano, dove intorno alle 5 di questa mattina è ceduta una porzione del manto stradale del Corso Italia, nei pressi del civico 57. Aprendo una voragine ampia addirittura 10 metri e profonda 5.

Paura tra i residenti

Proprio a pochi passi da li c’è infatti una palazzina di 4 piani. Ora, così, i carabinieri della locale stazione insieme ai vigili del fuoco sono al lavoro sulla zona della voragine per i dovuti accertamenti. Al momento, per fortuna, non si registrano feriti. Nel mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dei residenti, per ora sembrerebbero già 15 le famiglie sgomberate.