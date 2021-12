0 Facebook Prima il boato e poi il crollo, paura nel Napoletano: “E’ venuto giù tutto” Castellammare di Stabia 13 Dicembre 2021 13:07 Di redazione 1'

Tragedia sfiorata nel Napoletano dove questa notte a Castellammare di Stabia, per cause probabilmente legate al forte vento, è crollato il muro di una palazzina disabitata nel pieno centro storico, in via Santa Caterina. Fortunatamente non si sono registrati feriti, mentre una parte del muro crollato è andato a finire su un automobile parcheggiata nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti, repentinamente, i Vigili del Fuoco e le locali forze dell’ordine che ora stanno ricostruendo il caso per accertare eventuali altri possibili crolli della medesima palazzina.

Il boato e la paura dei residenti

Sono stati veri e propri attimi di spavento, quelli subiti dai residenti della zona, che per primi hanno avvertito il forte boato causato dal cedimento del muro. Alcuni di questi, svegliati di soprassalto a notte inoltrata, avevano infatti pensato, in un primo momento, ad una possibile esplosione, visto il forte rumore. Nelle prossime ore sono così attesi nuovi controlli da parte delle forze dell’ordine per scongiurare altri pericoli imminenti.