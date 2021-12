0 Facebook “Non devi bestemmiare in cucina”: follia nel Napoletano, pizzaiolo accoltellato alla gola Pompei 19 Dicembre 2021 12:26 Di redazione 1'

Follia a Pompei, comune del Napoletano, dove la scorsa sera un pizzaiolo è stato accoltellato alla gola da un suo collega di cucina. La vittima, un 35enne, è stato colpito proprio con un coltello da cucina da un pizzaiolo più giovane di 23 anni, un incensurato residente nella città degli Scavi. Dopo il folle gesto lo stesso si è barricato negli spogliatoi del locale di via Serra.

La violenza

La violenta aggressione, sembrerebbe, partita da un’imprecazione del 35enne pizzaiolo che non sarebbe stata gradita al suo collega di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove al momento è prognosi riservata. Insieme ai sanitari sono intervenuti nel locale anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno tratto in arresto l’aggressore. Ora i poliziotti sono a lavoro sulle immagini dalle telecamere di videosorveglianza per ricostruire i fatti.