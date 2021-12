0 Facebook Sabato di sangue in Provincia, entra nel bar e spara: “Aveva denunciato” Campania 19 Dicembre 2021 11:17 Di redazione 1'

Sabato sera di terrore nel pieno centro di Avellino dove un uomo è entrato in un bar armato ed ha aperto il fuoco. Vittima un cliente 30enne che stava consumando una bevanda. Lo stesso, residente nel vicino comune di Atripalda, è stato ferito gravemente ed è attualmente ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

Il terrore

Al momento del raid il bar era frequentato da numerosi giovani che, dopo gli spari, sono scappati dal locale – per paura – lungo via Cannaviello. Solo nelle scorse settimane il titolare aveva denunciato un tentativo di estorsione. Ora, sul caso, indagano i militari dell’Arma del Nucleo operativo del Comando provinciale di Avellino.