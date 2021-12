0 Facebook Paura a Napoli, sprofonda strada. Pericolo crolli: famiglie evacuate Napoli Città 19 Dicembre 2021 19:33 Di redazione 1'

Paura a Napoli, dove nella zona dei Camaldoli due famiglie sono state sgomberate dopo il cedimento di un cedimento del manto stradale adiacente alle abitazioni.

Sul posto, come riporta Internapoli, questo pomeriggio sono intervenuti i vigili del Fuoco che insieme alla protezione civile hanno evacuato le famiglie. Mentre, nelle prossime ore, partiranno i dovuti approfondimenti. Al momento il cedimento avvenuto oggi in via Nazareth, sta causando numerosi impedimenti dal punto di vista della mobilità. Lo snodo stradale, infatti collega il comune di Marano con la zona ospedaliera.

Lo sgombero delle famiglie è stato adottato altresì in via preventiva. Sul luogo del cedimento sono intervenuti anche il consigliere comunale Carlo Migliaccio, presidente della commissione ambiente di Palazzo San Giacomo e i consiglieri dell’onnatva municipalità Salvatore Passaro e Francesco Ruggiero.