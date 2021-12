0 Facebook Kalidou cuore d’oro, visita a sorpresa la squadra dei migranti: “Sono più forti di noi” Calcio Napoli 19 Dicembre 2021 20:05 Di redazione 2'

Kalidou Koulibaly non si smentisce mai. Il calciatore azzurro, alla vigilia del match che inizierà tra poco contro il Milan a cui non prenderà parte per infortunio, ha deciso di fare una visita a sorpresa ai ragazzi dell’Arci Mediterraneo. Ovvero alla formazione composta da alcuni ragazzi migranti.

“Loro sono più forti di noi, perché hanno grandi difficoltà” ha spiegato, all’Ansa, lo stesso difensore partenopeo portando in dono, ai giovani, anche una sua maglietta.

“Noi siamo più fortunati – ha chiarito Koulibaly, che oggi non è a Milano per il suo infortunio – se ci accadono episodi di razzismo io passo in tv, sono noto e per questo io mi arrabbio per queste discriminazioni, ma lo faccio parlando per voi, perché voi non potete rispondere, tante persone non possono parlare e non sono sentiti”.

“Una bellissima sorpresa! – commentano dall’Arci mediterraneo – . Nella giornata mondiale dei diritti dei migranti, Kalidou Koulibaly ci ha fatto visita e ha voluto assistere all’allenamento della squadra dell’Arci Napoli Calcio. È un grande campione e una persona meravigliosa che si preoccupa degli ultimi. Siamo felici che sia nostro amico. Ti vogliamo bene “.