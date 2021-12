Drammatico incidente nella giornata di giovedì. A perdere la vita una donna, madre di due bambini con i quali era in auto. Intorno all’ora di pranzo c’è stato un terribile scontro tra tre mezzi, tra cui la vettura sulla quale viaggiava la vittima.

Incidente nel Pisano, muore madre di di due bambini

Lo schianto è avvenuto tra Ponsacco e Casciano Terme Lari, in provincia di Pisa. Sul posto sono giunte molte ambulanze, i Vigili del Fuoco e un elisoccorso. Quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Gravi i bambini che sono stati portati d’urgenza in ospedale, la femminuccia è stata trasferita in elisoccorso a causa delle sue condizioni.

Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto e per quale motivo l’auto su cui viaggiava la madre con i bambini abbia perso il controllo.