Salta ospitata a Pomeriggio 5, Rita De Crescenzo fuori di se: "Barbara non mi vuole senza di lui" 15 Dicembre 2021

Un’altra puntata delle ‘avventure di Rita De Crescenzo‘ è stata pubblicata sui social dal profilo ‘Le perle di Rita De Crescenzo’. La tiktoker napoletana, che da tempo dice di voler partecipare al programma Pomeriggio 5, ha spiegato per quale motivo dopo che avrebbe ricevuto un invito, non sarebbe più potuta andare.

Rita De Crescenzo non può andare a Pomeriggio Cinque e si arrabbia

In alcuni video la De Crescenzo ha raccontato che la redazione di Pomeriggio 5 l’avrebbe chiamata per far andare lei e il prete, che dopo aver girato un filmato con lei sarebbe stato sospeso, in puntata. Il prete, però, si sarebbe rifiutato per presunte pressioni dall’alto: “Mi ha chiamato la redazione di Canale 5, per invitare come ospiti me e lui a Pomeriggio 5, da Barbara D’Urso, che ci voleva, ma ha rifiutato, mandandomi un messaggio in cui mi prega di non parlare più di lui sui social, a causa dei suoi superiori”.

Dunque, la D’Urso senza il prete non avrebbe più voluto Rita De Crescenzo in puntata e per questo motivo anche lei non avrebbe partecipato al programma: “Ma è possibile che debba essere minacciato così questo prete? Come funziona nel Vaticano? Un prete sotto minaccia? La redazione di Canale 5 ha detto che Barbara non mi vuole senza di lui e arrivederci, non mi ha fatto neanche andare in televisione, il prete”.

Il video in cui Rita spiega cosa sarebbe accaduto