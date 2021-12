0 Facebook Paura a Napoli, ragazza cade dal balcone di casa e finisce in strada Cronaca 15 Dicembre 2021 21:51 Di redazione 1'

Orrore nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli dove, secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, una giovane sarebbe caduta da un balcone della propria abitazione. Restano ancora poco chiare, al momento, le dinamiche e il movente dei fatti: non sono escluse alcune ipotesi, ne quella accidentale ne un possibile gesto volontario.

Nel mentre non è noto se sul posto, nelle vicinanze di via Mancini, i soccorsi e le forze dell’ordine sono in arrivo. Ma in strada si sono riversati tantissimi residenti curiosi, della zona di San Ferdinando, tra questi c’è chi semplicemente voleva capire cosa fosse accaduto ma anche qualche conoscente di chi abitava in quell’appartamento.