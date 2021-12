0 Facebook Rita De Crescenzo racconta: “La gelosia su di me è troppa. Sono uscita da una brutta situazione” News 7 Dicembre 2021 15:49 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo torna a parlare su Tik Tok. La tiktoker partenopea questa volta ha spiegato ai suoi followers che troppe persone sarebbero gelose di lei. In un filmato in diretta, ripreso dalla pagina ‘Trash_napoletano”, ha spiegato per quale motivo ci sarebbe chi è invidioso di lei.

Rita De Crescenzo e la ‘gelosia’ nei suoi confronti

“La gelosia su di me è troppa assai, perché tengo l’ormeggio, tengo il marito, tengo tutto, non mi manca niente nella vita, ci abbiamo tutto. Siamo una bella famiglia, sono uscita da una brutta situazione. Allora questi qua non lo riescono a pensare, volevano solo dire che pietà. Però adesso nessuno viene qui fuori a dire ‘ma come stai bene’, ‘che bellezza’. Lo dice solo la gente brava, quelli che hanno il cuore bello (…). Ormai io vedo, me li sono messi tutti quanti in fila per uno, li ho tutti selezionati. Lo fanno tutti quanti apposta”, queste le parole di Rita De Crescenzo.

La tiktoker, dunque, sembra che si riferisca a qualcuno in particolare. Con questo video però ha voluto ribadire che la sua è una famiglia felice e serena, che i brutti momenti sono passati e ora non avrebbe bisogno di nulla.

Il video pubblicato da Rita De Crescenzo