Napoli, furto in ospedale: "Mi hanno preso i soldi dalla borsa mentre ero in sala d'attesa" Furto in ospedale a Napoli. Il racconto di una mamma a Vocedinapoli.it: "La cosa che più mi è dispiaciuta è che è successo davanti ai bambini"

Hanno prima distratto i presenti facendo confusione e poggiando le proprie giacche e borse ovunque. Poi hanno usato come diversivo un bambino che era con loro. Infine, al momento giusto, hanno colpito.

Stiamo parlando di una piccola banda di ladri che ha agito all’interno di un noto ospedale pediatrico di Napoli. Secondo quanto raccontato a Vocedinapoli.it, una donna in attesa è stata derubata.

Furto in ospedale a Napoli

“Ero con mio marito e i miei figli nella sala di attesa. – ha raccontato la vittima – Ad un certo punto sono entrati in due, tre e con loro c’era un bambino. Hanno poggiato borse e giacche ovunque costringendoci a spostarci e muovere i nostri averi personali“.

Furto in ospedale a Napoli: il racconto della vittima

“Ci hanno anche chiesto scusa – ha concluso la mamma -. Poi una volta che sono tornata in ufficio ho avuto la brutta sorpresa: mancavano dei soldi nella borsa. Forse avrò lasciato una tasca aperta e loro sono stati molto bravi ad agire senza farcene accorgere. Mi dispiace solo che sia accaduto in un ospedale per bambini e davanti ai miei figli. Spero che invece di comprarsene tutte medicine riescano a fare un regalo ai bambini“.