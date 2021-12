0 Facebook Dramma nel Messinese, padre e figlio muoiono nello stesso giorno a poche ore di distanza Cronaca 15 Dicembre 2021 14:31 Di redazione 2'

Una famiglia distrutta dal dolore, una tragedia che ha devastato l’intera comunità. Padre e figlio, Tindaro e Antonio Balletta, sono morti nello stesso giorno a poche ore di distanza l’uno dall’altro, uniti in un terribile destino.

Padre e figlio muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altro

Il padre era ricoverato all’ospedale Fogliani di Milazzo per alcune patologie e il suo cuore nella mattinata di martedì ha smesso di battere. Quando il figlio Antonio ha appreso la terribile notizia è stato colto da un malore, trasportato al pronto soccorso è morto poco dopo il suo arrivo.

Una notizia che ha sconvolto tutti a Librizzi, comune in provincia di Messina. In tanti conoscevano padre e figlio e li descrivono come due grandi brave persone. A ricordare il ragazzo scomparso dopo aver appreso la notizia del decesso del padre è stato anche il governatore siciliano, Nello Musumeci, che su Facebook ha scritto: “Antonio non è più su questa Terra. Un giovane pieno di vita sul quale si è abbattuto un destino crudele. È un gravissimo lutto per la sua famiglia, per Librizzi, per la Comunità umana e politica di Diventerà Bellissima, che lo aveva visto militante appassionato e instancabile. Custodiremo il suo ricordo e pregheremo per la sua anima”.