Follia ai Quartieri Spagnoli, consegna sbagliata: padre e figlio aggrediscono 'garzone' salumiere Cronaca 6 Ottobre 2021

Sbaglia la consegna, ‘garzone’ aggredito da padre e figlio. L’episodio è avvenuto ai Quartieri Spagnoli, dove lo scorso 26 agosto, due napoletani di 44 anni e 23 anni, hanno trascinato in casa il ragazzo addetto alle consegne e l’hanno malmenato e ferito con un coltello. Questo mercoledì mattina gli agenti del Commissariato Dante hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Padre e figlio aggrediscono addetto alle consegne ai Quartieri Spagnoli

Il provvedimento è stato emesso lunedì dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di padre e figlio con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di violenza privata e di lesioni personali aggravate dall’utilizzo delle armi. Vittima della loro furia il ragazzo addetto alle consegne della salumeria.

Il giovane si era recato presso l’abitazione dei due indagati in vico Lungo a Montecalvario e, dopo aver lasciato la spesa fuori la porta d’ingresso, è stato trascinato nell’appartamento dove è stato ferito con un coltello in seguito ad una lite iniziata per una consegna dell’ordine fatto sbagliata.