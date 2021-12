0 Facebook Omicidio a Torre Annunziata, uomo uccide badante della sorella Cronaca 15 Dicembre 2021 15:12 Di redazione 1'

E’ di poco fa la notizia di un omicidio a Torre Annunziata. A essere uccisa sarebbe stata una donna, dunque, se fosse confermato si tratterebbe dell’ennesimo femminicidio.

Omicidio a Torre Annunziata

Un anziano signore ha ucciso la badante della sorella a colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno provvedendo a effettuare tutti i rilievi del caso.

L’omicidio è avvenuto in un appartamento in via Gambardella. La notizia è iniziata a circolare nei gruppi social legati al territorio, un utente ha scritto che la donna sarebbe stata uccisa in strada: “È stata uccisa una donna, in pieno giorno, in centro città, in una strada dove ci sono scuole aperte. Questo è tutto ciò che conta, ed è gravissimo. Di che etnia fosse e quale lavoro facesse, vi prego, non frega un ca**o di niente a nessuno”.

+++AGGIORNAMENTO+++

I carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 81enne che non ha opposto resistenza. Poco prima delle 14 aveva ucciso a colpi d’arma da fuoco la badante della sorella, una 67enne di origini ucraine.