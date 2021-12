0 Facebook Omicidio a Napoli, ucciso agazzo di 35 anni: Gennaro raggiunto da 10 colpi di arma da fuoco Cronaca 11 Dicembre 2021 07:59 Di redazione 1'

Omicidio a Napoli. Un uomo di 35 anni è stato ucciso nella notte, raggiunto da 10 colpi d’arma da fuoco.

Omicidio a Ponticelli: ucciso Gennaro Matteo

Il personale medico del 118 ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale del Mare Gennaro Matteo, 35 anni, di Cercola. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è morto dopo l’arrivo in ospedale.

Secondo quanto riportano i Carabinieri, l’agguato sarebbe avvenuto in Viale Luca Pacioli, nel quartiere Ponticelli, periferia orientale di Napoli. La salma della vittima è stata sequestrata per l’autopsia. I Carabinieri indagano per ricostruire la dinamica e scoprire il responsabile.