Torre Annunziata, uccide a colpi d'arma da fuoco la badante della sorella: fermato dai carabinieri Chi è la vittima del femminicidio. A perdere la vita la badante della sorella della persona che ha sparato. Indagano i carabinieri

A torre Annunziata verso le 14 i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia – allertati dal 112 – sono intervenuti presso un’abitazione a via Gambardella. Poco prima un 81enne del posto, per motivi in corso di accertamento, ha esploso dei colpi d’arma da fuoco nei confronti di una 67enne di origine ucraina.

Chi è la vittima del femminicidio a Torre Annunziata

La donna – badante della sorella dell’81enne – è deceduta sul colpo. L’81enne è in stato di fermo e non ha opposto resistenza. Il pubblico ministero di turno della Procura di Torre Annunziata sul posto.

Chi è la vittima del femminicidio a Torre Annunziata: le reazioni

Sui social un utente ha scritto: “È stata uccisa una donna, in pieno giorno, in centro città, in una strada dove ci sono scuole aperte. Questo è tutto ciò che conta, ed è gravissimo. Di che etnia fosse e quale lavoro facesse, vi prego, non frega un ca**o di niente a nessuno“.