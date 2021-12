0 Facebook Belen Rodriguez mano nella mano con un altro uomo, beccata al ristorante con Michele Morrone Spettacolo 15 Dicembre 2021 11:23 Di redazione 2'

Potrebbe essere l’ultima paparazzata in un ristorante a mettere la parola fine alla relazione con Antonino Spinalbese. Dopo le mille voci sulla loro rottura e su innumerevoli riappacificazioni, una foto, o in questo caso meglio dire un video, potrebbe chiarire davvero la situazione. Belen Rodriguez è stata sorpresa in un ristorante di Milano mano nella mano con un altro uomo.

Belen Rodriguez mano nella mano con un altro uomo

L’esclusiva è di Whoopsee, che sul profilo Instagram ha condiviso il video di Belen Rodriguez che arriva in un locale milanese mano nella mano con Michele Morrone. Lui è l’attore della serie Netflix di Toy Boy. La coppia è stata ripresa mentre lasciava il ristorante El Porteño Prohibido tra gli sguardi incuriositi della folla. La show girl indossava un vestito aderente a fiori e il bel attore una camicia bianca sbottonata. Entrambi sono apparsi molto affiatati.

Chi è l’attore con cui è stata vista Belen Rodriguez

Tempo fa Morrone in un’intervista aveva raccontato: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”. La show girl all’epoca non aveva commentato queste parole e aveva soltanto eliminato Michele Morrone dalla sua lista di amici. A giudicare dal video che li ritrae assieme, adesso sembrerebbero più che amici.

Belen nel filmato è molto sorridente, segno che ci sarebbe già una certa confidenza con Morrone. Questo flirt, se fosse confermato, sarebbe la prova che tra lei e Antonino Spinalbese è definitivamente finita. Per ora nessuno ha rilasciato dichiarazioni in merito. Staremo a vedere.

Il video di Belen Rodriguez al ristorante con Michele Morrone