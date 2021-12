0 Facebook Belen Rodriguez e la pubblicità con Santiago, il bambino corregge la madre: “Si dice così” Spettacolo 14 Dicembre 2021 14:12 Di redazione 2'

Da qualche tempo Belen Rodriguez e Santiago appaiono assieme sui social in messaggi pubblicitari. La show girl dal suo profilo sponsorizza diversi prodotti e ogni tanto al suo fianco c’è anche il figlio. Il bambino è ormai una vera star in rete, spigliato e per nulla timido ha conquistato i tanti followers della madre.

La pubblicità di Belen Rodriguez con Santiago

Sembra, infatti, che la sua strada sia già segnata nel mondo dello spettacolo. Per ora fa le prove con la madre e pare proprio che ci riesca benissimo. Belen e Santiago si sono divertiti nella loro cucina a preparare una pizza con un forno particolare e le patatine fritte con la friggitrice ad aria. La show girl mentre si cimentava con il figlio spiegava cosa stava facendo ed è qui che il bambino l’ha ripresa, correggendola.

Belen non riusciva a dire ‘friggitrice’ e Santiago gliel’ha ripetuto più volte. La show girl non ha mai nascosto il problema a pronunciare le doppie, cosa su cui anche Stefano De Martino si divertiva a prenderla in giro. Il siparietto tra madre e figlio ha molto divertito e il piccolo De Martino si conferma ancora una volta una star dei social.