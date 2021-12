0 Facebook OPENING DI MY Store Gallery in via Carlo Poerio… L’Anti/Baretto Eventi 14 Dicembre 2021 12:41 Di Juanuaria Piromallo 1'

Sembra di essere nel fashion district di Milano, dame in gran tiro, green passate, mascherate che si trascinano dietro i mariti ( utili o inutili, vedremo…) A loro ha pensato Antonio Engle quando da marito (utile assai) accompagnava sua Moglietà Marianna a fare shopping. Attese e qualche Uffaaaaa…

Invece adesso nei 65O m2 di spazio, c’è anche un bancone lounge di design, marmo illuminato, bollicine e spritz e Monsieur è servito durante l’attesa. Grande opening con dj setting di My Store Gallery in via Carlo Poerio 6, un concept Store che ricorda Corso Como 10, la madre di tutti i concept Store…

Eventone curato by Roberta Costa Buccino Grimaldi, che sa miscelare mousse di parterre, spritz e mousse gourmet…Per qualche idea natalizia se non avete alcuna idea…Tipo sneaker con suola carrarmato/pop e borse tricoté che fanno molto Saint tropez.

Doppio evento, era previsto prima della pandemia… E triplo sforzo anche economico di Antonio e Marianna x un lavoro di ricerca di griffe di nicchia e di tendenza…

pagina Facebook Januaria Piromallo