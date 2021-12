0 Facebook Natale senza familiari per i fuori sede del Sud: costa meno andare a Parigi che a Napoli Trasporti 14 Dicembre 2021 12:50 Di redazione 2'

Il prossimo 18 dicembre partirà il primo Frecciarossa da Milano a Parigi al modico costo di 30 euro, mentre nello stesso giorno per tornare a Napoli dal capoluogo lombardo, con un treno ad alta velocità, il prezzo resta superiore ai 100 euro. Scatta la polemica degli studenti fuori sede che anche per quest’anno, lamentano, saranno costretti visti gli onerosi costi dei biglietti a trascorrere le festività lontani dai propri familiari.

Una storia, quella delle distanze anche economiche sulle tratte Nord-Sud, che giovani e meno giovani “migranti” meridionali denunciano difatti da sempre. Ed oggi la nuova tratta, low cost, che scorre tra l’Italia e la Francia fa storcere il naso a molti. Da Milano Centrale fino alla capitale d’oltralpe si percorre, infatti, in circa 6 ore ad un prezzo eccessivamente modico. Mentre la stessa tratta da Milano per Napoli, negli stessi giorni ha come miglior prezzo un offerta di circa 75 euro ma il tragitto dura quasi mezza giornata, addirittura 9 ore con annessi, in alcuni casi, anche dei cambi.

Scatta la solidarietà tra gli studenti fuori sede

Ad arginare queste problematiche ci hanno così pensato, da soli, gli utenti. La pagina “unterroneamilano” propone sul proprio portale, infatti, un offerta per un Pullman Solidale di due piani che porterà al Sud circa 80 studenti fuori sede. Un’iniziativa chiamata col nome emblematico “AttraversaTAM”.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori di unterroneamilano – è stata realizzata con il supporto degli sponsor Cioccolatitaliani e Zentiva che hanno coperto tutte le spese del pullman. Per conoscere meglio questa iniziativa e come prendere parte”.