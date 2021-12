0 Facebook Made in Sud torna in tv, gli annunci sui social preannunciano il ritorno del programma comico Spettacolo 14 Dicembre 2021 12:38 Di redazione 2'

La notizia che tutti i fan stavano aspettando, Made in Sud presto potrebbe tornare in tv. Sui social ci sono diversi indizi che farebbero pensare come l’amato programma comico farà il suo grande ritorno sul piccolo schermo.

Made in Sud torna in tv

A far capire che il programma Made in Sud potrebbe presto tornare in televisione c’è stato un post di qualche settimana fa sulla pagina ufficiale del programma: “Tutti i giovedì al Teatro Tam di Napoli MADE IN SUD: prove tecniche di trasmissione”. Il messaggio aveva ricevuto tantissimi commenti, tra i quali domande degli utenti che chiedevano quando sarà mandato in onda.

Quando torna in televisione Made in Sud

Negli ultimi giorni poi, un altro post ha lasciato intendere che presto rivedremo l’amato programma comico in televisione. Mino Abbacuccio, uno degli storici protagonisti del format, aveva scritto: “Made in Sud, non vedo l’ora”. Anche qui in tanti si sono fiondati nei commenti a chiedere la data della messa in onda. Per ora non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale, che Made in Sud tornerà in tv appare chiaro, ma probabilmente la prima puntata arriverà con l’anno nuovo. Non si sa se alla conduzione vedremo sempre gli stessi personaggi o sono previste novità. Non ci resta che aspettare l’annuncio.

Il post di Made in Sud