Funerali Luca, il ragazzino di 15 anni morto a Napoli: “La tua mamma e il tuo papà, la terra ti sia lieve”

Oggi a Soccavo, quartiere di Napoli, si terranno i funerali di Luca Piscopo Borrelli alle ore 12 presso la chiesa di Montevergine. Il ragazzino è morto lo scorso giovedì 2 dicembre per cause ancora non chiare. 15 anni, figlio di noti commercianti di via Epomeo, Luca è deceduto mentre si trovava da solo in casa.

I genitori l’hanno trovato senza vita a letto, dove pare stesse da qualche giorno a causa di quella che probabilmente si pensava fosse un’influenza. La mamma e il papà, tornati a casa per la pausa, hanno fatto la tragica scoperta. Sulla salma del giovanissimo è stata svolta l’autopsia, ma non si conoscono ancora le cause del decesso. Pare che la più accreditata sia l’ipotesi di un infarto intestinale, ma non ci sono certezze in merito.

Funerali Luca: i messaggi di dolore

Luca era un ragazzino molto conosciuto nel quartiere perché la sua famiglia era in commercio da anni con una delle gioiellerie più note di Soccavo. Oggi l’ultimo saluto al ragazzo. Tantissimi i messaggi scritti dagli utenti sul gruppo “Quelli di Soccavo”. “Ciao Luca, che la terra ti sia lieve, aiuta la tua mamma e il tuo papà a sopportare questo dolore immenso, veglia su tutta la tua famiglia distrutta della tua.perdita,R.i.p in pace piccolo angelo“, scrive Annalisa; e poi: “Tante condoglianze non ci sono parole per questo immenso dolore”. Per la maggior parte ci sono cuoricini che manifestano sostegno per il dolore della famiglia. Qualcuno chiede le cause del decesso, ma oggi è solo un giorno di grande dolore per i parenti di Luca. Per le risposte ci sarà tempo.