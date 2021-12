0 Facebook Afragola, trova borsello con 1500€ e un orologio: ha restituito tutto al proprietario Trova 1500euro e un orologio e li restituisce. La notizia è stata riportata da NanoTv. Il protagonista ha fatto la scoperta a Capodichino Cronaca 13 Dicembre 2021 20:55 Di redazione 1'

Nessuno dovrebbe meravigliarsi. In fondo perché cose del genere non dovrebbe accadere con normalità anche dalle nostre parti? Eppure una notizia del genere non può non fare scalpore: almeno dal punto di vista della sua positività.

Siamo a Napoli, aeroporto di Capodichino. Il protagonista di questa storia pubblicata da NanoTv si chiama Domenico, ovviamente Mimmo per gli amici. Quest’ultimo ha trovato un borsello e un orologio.

All’interno della borsa c’erano 1500 euro. Mimmo non si è perso d’animo e non ci ha pensato neanche una volta: ha preso tutto e lo ha consegnato alla polizia. Poi sia lui che gli agenti si sono messi sulle tracce del legittimo proprietario.

Una volta individuato, è stato contattato e avvisato che i suoi oggetti personali erano in custodia dalle forze dell’ordine. Tutto è bene quel che finisce bene e Mimmo da oggi in poi, per lo sbadato viaggiatore, è diventato un “angelo“.