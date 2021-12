0 Facebook Paga sicario per uccidere moglie e suocera: “Falle fuori” Cronaca 13 Dicembre 2021 18:21 Di redazione 2'

Follia in Liguria dove un uomo di 50 anni ha tentato di contattare un sicario per eliminare sua moglie e la suocera. Per fortuna l’intervento dei carabinieri di Sarzana ha evitato il peggio: ovvero un duplice femminicidio, traendo in arresto il 50enne originario di Parma.

Il caso assurdo

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Spezia, aveva offerto al sicario 30 mila euro per compiere l’atto estremo. Solo ieri, addirittura, ha incontrato il killer per consegnargli una prima tranche della somma accordata tra i due. Ma proprio in quel frangente, prima del passaggio del contante, sono sbucati sulla scena i militari dell’Arma che hanno arrestato l’architetto del duplice omicidio.

Il volta faccia del sicario

Paradossalmente ad allertare i carabinieri è stato lo stesso sicario, già pluripregiudicato, che a quanto pare ha preferito schierarsi, questa volta, dalla parte della giustizia. Così all’incontro, per ricevere i primi 10mila euro di acconto, ha deciso di recarsi direttamente con i militari.

Nel mentre, già da una settimana, si erano avviate le indagini del caso con le due donne che erano state messe repentinamente al sicuro. Dal momento che il folle piano, partorito dal impiegato aziendale 50enne, risaliva già a diverso tempo fa ed aveva solo subito un accelerazione repentina.