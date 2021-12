0 Facebook Arrestato Vincenzo Rispoli, fratello di Tina: l’uomo risulterebbe affiliato al clan dei Di Lauro Cronaca 13 Dicembre 2021 19:20 Di redazione 1'

Finisce in manette il fratello di Tina Rispoli. Arrestato Vincenzo Rispoli, conosciuto come ‘o boxer.

I carabinieri della Compagnia Stella hanno notificato il provvedimento di arresto presso la sua abitazione di Secondigliano. Finisce in manette il fratello della moglie del cantante Tony Colombo.

Rispoli è finito in manette per un ordine di carcerazione. Per lui una pena di sette mesi e cinque giorni per violazioni inerenti la sorveglianza speciale. L’arresto è stato eseguito lo scorso venerdì. L’uomo risulterebbe affiliato al clan dei Di Lauro, come riporta Internapoli.