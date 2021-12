0 Facebook “Ora ti faccio vedere io”: uomo accoltella 50enne dopo una lite e lo lascia in una pozza di sangue Caserta 13 Dicembre 2021 17:56 Di redazione 1'

Week end di sangue nel Casertano dove ad Aversa un uomo ha accoltellato un 50enne dopo una probabile lite accesa da futili motivi. I fatti si sono consumati dopo le 18 in via Vittorio Emanuele.

L’aggressione

L’uomo, come riportato da Edizione Caserta, sarebbe stato colpito dopo la lite, i cui motivi restano ancora ignoti, mentre si trovava nella propria automobile. Proprio in questo frangente, secondo le testimonianze dei presenti, l’aggressore l’avrebbe raggiunto colpendolo alle spalle con un fendente. Al momento, tuttavia, le dinamiche restano ancora poco chiare. Con i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i fatti, non si esclude la pista di un eventuale lite familiare.

Le condizioni dell’uomo

La vittima, un signore di 50 anni, dopo l’accoltellamento è stato così trasportato d’urgenza, dai sanitari del 118, nel vicino ospedale Moscati di Aversa. Al momento non sembra essere in pericolo di vita, mentre la prognosi non è stata ancora sciolta.